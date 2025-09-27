3.64 BYN
28 верасня ў 18:00 адбудзецца цырымонія адкрыцця III Гульняў краін СНД
28 верасня ў 18:00 па беларускім часе пачнецца ўрачыстая цырымонія адкрыцця III Гульняў краін СНД. Здаецца, толькі Азербайджан прымаў эстафету ў Беларусі ў жніўні 2023 года, але ўжо адкрывае і свой такі форум.
Арганізатары захоўваюць у строгай таямніцы сакрэты цырымоніі адкрыцця, але акрамя гэтага яркага мерапрыемства мы чакаем медальных заплываў у рамках гульняў СНД з удзелам беларускіх атлетаў.
Вядома, іскрынка вечара - яркая ўрачыстая цырымонія адкрыцця, якая адбудзецца на гарадскім стадыёне ў Гянджы. Планку, якую ўсталяваў Мінск, Азербайджан жадае ўтрымаць, а то і павысіць. У Мінску адбылася яркая цырымонія адкрыцця-закрыцця на "Мінск-Арэне" з нацыянальным беларускім каларытам, арганізатары шоу ў Азербайджане сёння пастараюцца ўтрымаць гэты высокі ўзровень.