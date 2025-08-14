Бярэзінскі біясферны запаведнік запрашае ў адзіны ў Беларусі Музей мёду

Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць Мядовы Спас - першы з трох жнівеньскіх. Мёд - любімы ласунак беларусаў, а пчалярства - адзін з развітых беларускіх промыслаў.

Музей мёду - адзіны і першы ў Беларусі ! На тэрыторыі Бярэзінскага біясфернага запаведніка ён з'явіўся дзень у дзень пяць гадоў таму - 14 жніўня 2020-га. За гэты час чароўную хатку наведалі больш як 10 тысяч гасцей, тут праведзена болльш за паўтары тысячы экскурсій. Лічбы сведчаць - абьект запатрабаваны ! Пра іншыя яго дасягненні за пяцігодку расказаў экскурсавод Алег Шафаровіч (падрабязнасці ў відэа).