Да свята 8 Сакавіка ў віцебскіх цяпліцах вырасцяць каля 30 тыс. руж і 16 тыс. цюльпанаў

Пакуль на вуліцы пануе зіма, у цяпліцах Беларусі праходзіць падрыхтоўка да сезона азелянення і галоўнага вясенняга свята - 8 Сакавіка. У Віцебску пад шклянымі дахамі чакаюць свайго часу паўсотні відаў раслін. Кветкаводы ўжо збіраюць першы ў гэтым сезоне ўраджай руж.

Пад штучным сонцам расада будзе грэцца да красавіка. Першымі абжываць гарадскія кветнікі адправяцца самыя марозаўстойлівыя - цынерарыі і гацаніі. За імі ў некалькі этапаў вуліцы Віцебска ўпрыгожыць больш як мільён кветак. Іх аб'яднаюць у эксклюзіўныя кампазіцыі.