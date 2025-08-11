3.72 BYN
Дабрачынная акцыя БРСМ "У школу з Добрым Сэрцам" праходзіць у Беларусі
Штогадовая дабрачынная акцыя "У школу з Добрым Сэрцам" працягваецца па ўсёй Беларусі. Ініцыятарам выступае Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі.
Акцыя праводзіцца перад пачаткам навучальнага года. Валанцёры руху "Добрае Сэрца" арганізуюць у гандлёвых цэнтрах, магазінах, грамадскіх месцах пункты збору рэчаў да школы (канцылярскія тавары, адзенне, падручнікі, абутак). У перыяд акцыі запланавана парадку 350 актыўнасцей для розных катэгорый дзяцей.
Ягор Нікіцін, першы сакратар Маскоўскага раённага камітэта БРСМ г. Мінска:
"На дадзены момант праходзіць збор дапамогі. Ужо нашы першасныя арганізацыі прыносяць гэтую дапамогу. Мы думаем, што ў першы тыдзень верасня Маскоўскі раённы камітэт будзе наведваць дзіцячыя сямейныя дамы".
Дабрачынная акцыя "У школу з Добрым Сэрцам" накіравана на прыцягненне ўвагі грамадскасці да аказання адраснай дапамогі сем’ям, якія жывуць у нястачы. Збіраць дзяцей у школу ўсёй краінай - добрая традыцыя. У 2024 годзе дапамогу атрымалі больш за 6 тыс. хлопчыкаў і дзяўчынак, у 2025-м падарункі чакаюць яшчэ больш навучэнцаў.