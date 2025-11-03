ДПК: за незаконнае выкарыстанне БПЛА зараз пагражае і крымінальная адказнасць

За незаконнае выкарыстанне беспілотнікаў можна атрымаць крымінальную справу. У Беларусі ўступіў у сілу закон, які рэгулюе правілы выкарыстання лятальных апаратаў, нагадваюць у Дзяржпагранкамітэце.