ДПК: за незаконнае выкарыстанне БПЛА зараз пагражае і крымінальная адказнасць
Аўтар:Рэдакцыя news.by
За незаконнае выкарыстанне беспілотнікаў можна атрымаць крымінальную справу. У Беларусі ўступіў у сілу закон, які рэгулюе правілы выкарыстання лятальных апаратаў, нагадваюць у Дзяржпагранкамітэце.
Адміністрацыйная адказнасць прадугледжана за незаконны ўвоз на тэрыторыю Беларусі, захоўванне, абарачэнне, эксплуатацыю або выраб беспілотнікаў або авіямадэляў. Крымінальная адказнасць надыходзіць за тыя ж дзеянні, учыненыя паўторна.
З пачатку гэтага года пагранічнікі ўжо канфіскавалі 81 беспілотнік.