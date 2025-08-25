3.69 BYN
Галоўнае - зладжанасць і аператыўнасць. У Слуцку выбіраюць лепшых работнікаў хуткай дапамогі
У Слуцку 26 жніўня выбіраюць лепшых работнікаў хуткай дапамогі. Свае веды і ўменні паказваюць 200 медработнікаў экстраннай дапамогі Мінскай вобласці (гэта 5 урачэбных і 17 фельчарскіх брыгад). Сярод удзельнікаў і маладыя спецыялісты. Ацэньваецца камандная праца, здольнасць прымаць аптымальнае рашэнне для выратавання жыцця.
Выявіць прафесіяналізм і медыцынскія навыкі - такую задачу ставяць перад сабой удзельнікі спаборніцтваў брыгад хуткай дапамогі, якія прымае Мінская вобласць. У Слуцку на тэрыторыі гарадскога парку для кожнай каманды падрыхтавана некалькі этапаў з індывідуальнымі змадэляванымі сітуацыямі. Галоўная мэта - прадэманстраваць зладжанасць і аператыўнасць пры аказанні дапамогі.
У спаборніцтвах удзельнічаюць усе раёны цэнтральнага рэгіёна. На адной пляцоўцы адначасова працуюць 3 брыгады, кожная дэманструе свае навыкі. Для выратавання жыцця чалавека даступны ўвесь медыцынскі арсенал, а ўсе экстранныя сітуацыі максімальна набліжаны да рэальных умоў, таму дзейнічаць трэба хутка і дакладна.
У Мінскай вобласці працуюць 150 брыгад хуткай медыцынскай дапамогі. Такія вучэнні дазваляюць адпрацаваць навыкі ў нестандартных сітуацыях.