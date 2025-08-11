3.72 BYN
Генпракуратура: Не менш за 546 тыс. чалавек знішчана ў Трасцянцы
Больш за 500 тыс. чалавек знішчылі нямецкія карнікі ў Трасцянцы - Генеральная пракуратура пацвердзіла юрыдычны факт. Падчас даследаванняў сістэма пахаванняў лагера смерці пастаўлена на дзяржаўны ўлік і паспартызавана адзіным комплексам.
Ва ўрочышчы "Благаўшчына" выяўлены 34 ямы-магілы. Пры гэтым нацысты спрабавалі схаваць сляды сваіх злачынстваў: астанкі людзей выкопвалі і спальвалі. Ва ўрочышчы "Шашкоўка" карнікі ўсталявалі печ для крэмацыі, пасля выкарыстання якой попел ахвяр рассыпалі па навакольных палях. Трупы людзей таксама знішчаліся ў адрынах у вёсцы Малы Трасцянец.
Кацярына Нагорная, намеснік начальніка ўпраўлення Генеральнай пракуратуры Беларусі:
"Падчас следстваў і на падставе архіўных актаў Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі ад 25 ліпеня і ад 13 жніўня 1944 года ўстаноўлена, што на тэрыторыі лагера смерці нацыстамі і іх памочнікамі ўчыняліся масавыя расстрэлы грамадзян, пасля чаго трупы закопваліся і спальваліся. Аналіз усіх даных паказаў, што звесткі аб гібелі 206,5 тыс. чалавек не адпавядалі сапраўдным маштабам трагедыі і наступствам генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны".
Па патрабаванні Генпракуратуры складзены адзіны пашпарт пахавання, звесткі аб якім унесены Міністэрствам абароны ў аўтаматызаваны банк даных "Кніга Памяці Рэспублікі Беларусь".