"Гэта не адзіны выпадак". Румак аб затрыманні польскага шпіёна ў Лепелі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
КДБ Беларусі затрымаў у Лепелі польскага грамадзяніна па падазрэнні ў шпіянажы. Мужчына 98-га года нараджэння быў затрыманы непасрэдна пры атрыманні ксеракопіі сакрэтнага дакумента. Ён датычыўся расійска-беларускіх вучэнняў "Захад-2025".
Усталявана, што Гжэгаж Гавел праз сацыяльныя сеткі завербаваў грамадзяніна Беларусі для збору закрытай ваеннай інфармацыі. Сабраныя звесткі ён перадаваў у Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы. За гэту працу паляк плаціў беларусу грашовую ўзнагароду. Узбуджана крымінальная справа па артыкуле "Шпіянаж" (падрабязнасці ў відэа).