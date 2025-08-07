3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Каля 66 % беларускіх школьнікаў маюць прыкметы блізарукасці. Пра што папярэджваюць урачы
Толькі пастаянная поўная карэкцыя блізарукасці ўплывае на яе запаволенне
Напярэдадні навучальнага года ўрачы нагадваюць: прафілактыка блізарукасці ў дзяцей школьнага ўзросту - задача не толькі афтальмолагаў, але і бацькоў, і педагогаў. Паводле апошніх даных, каля 66 % беларускіх школьнікаў маюць прыкметы блізарукасці. Таму пры іх выяўленні важна правільна падабраць оптыку. Гэтым займаюцца афтальмолагі ў раённых паліклініках або спецыялізаваных дзіцячых цэнтрах.
На сённяшні дзень даказана, што толькі пастаянная поўная карэкцыя блізарукасці ўплывае на яе запаволенне. Гэта значыць дзіця павінна ў акулярах бачыць добра.
Сёння для карэкцыі зроку даступны не толькі акуляры, але і кантактныя лінзы. Галоўнае - выбраць зручны варыянт і ўпэўніцца, што дзіцяці камфортна. Таксама неабходна своечасова наведваць урачоў-афтальмолагаў.