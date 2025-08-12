3.72 BYN
Камфортнае пражыванне: як рыхтуюцца інтэрнаты ВНУ і каледжаў Беларусі да новага навучальнага года
Аўтар:Яніна Клімовіч
Сацыяльная падтрымка моладзі - адзін з галоўных прыярытэтаў Беларусі. У пачатку 2025 года забяспечанасць студэнтаў месцамі ў інтэрнатах складала больш за 90 %. Ва ўсіх абласных цэнтрах краіны створаны камфортныя ўмовы для іншагародніх.
Студэнцкі гарадок - гэта маленькі свет са сваім укладам, традыцыямі і правіламі. Інтэрнаты рыхтуюцца прымаць сваіх жыхароў. Задача - зрабіць так, каб хлопцы і дзяўчаты аб перыядзе вучобы ўспаміналі з асобай цеплынёй.
У інтэрнаце № 8 для студэнтаў педагагічнага ўніверсітэта налічваецца больш за 1 тыс. месцаў. Забяспечыць камфортныя ўмовы пражывання - у прыярытэце (падрабязнасці ў відэа).