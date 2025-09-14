3.63 BYN
Канцэртныя пляцоўкі разгарнуліся на найбуйнейшых прадпрыемствах Магілёўшчыны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напярэдадні Дня народнага адзінства атмасферу свята падтрымліваюць і ў вытворчых цэхах найбуйнейшых прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці. Там разгарнуліся канцэртныя пляцоўкі, артысты вырашылі выказаць падзяку тым, хто гарантуе эканамічную бяспеку краіны.
Магілёўскі вагонабудаўнічы завод - не выключэнне. Стаўка на якасць умацавала пазіцыі прадпрыемства, у тым ліку на замежных рынках.
Святочнымі мерапрыемствамі, прысвечанымі Дню народнага адзінства, будзе напоўнены ўвесь тыдзень.