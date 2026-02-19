3.73 BYN
Хрэнін: Беларуская армія на 65 % кантрактная
Беларуская армія ў ваенна-тэхнічным плане як ніколі моцная. Гэта заключаецца не толькі ў тым, што на нашай тэрыторыі размешчаны ракетныя комплексы "Арэшнік" і тактычная ядзерная зброя. Ёсць разуменне, што сёння на полі бою ўсё вырашае афіцэр і салдат. Менавіта неабыякавы чалавек заўсёды ахвотна выйдзе на абарону сваёй радзімы.
Пра гэта з гонарам скажа міністр абароны перад пачаткам урачыстага сходу напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Беларусі.
Як зазначыць Віктар Хрэнін, наша армія на 65 % кантрактная, але ёсць людзі, якія гатовыя ўстаць у строй разам з дзеючымі афіцэрамі. Як тыя, якія ў лютаўскія дні атрымліваюць павестку на ваенныя зборы. Прызваныя з запасу дэманструюць гатоўнасць, надзеўшы ваенную форму і ўзяўшы ў рукі зброю, абараняць краіну. У гэтым і ёсць наша моц.
Выступаючы ў зале Палаца Рэспублікі, дзяржсакратар Савета бяспекі Аляксандр Вальфовіч зазначыць, што свет не стаў прасцейшым. На фоне геапалітычных супярэчнасцей паміж цэнтрамі сілы ўзнікаюць усе новыя канфлікты. Мы адэкватна ацэньваем становішча, рэагуем на сучасныя рызыкі і пагрозы. Сёння ўсе структуры ваеннай арганізацыі краіны гатовыя і здольныя даць адпор любому агрэсару.