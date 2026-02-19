Хрэнін: Беларуская армія на 65 % кантрактная

Як зазначыць Віктар Хрэнін, наша армія на 65 % кантрактная, але ёсць людзі, якія гатовыя ўстаць у строй разам з дзеючымі афіцэрамі. Як тыя, якія ў лютаўскія дні атрымліваюць павестку на ваенныя зборы. Прызваныя з запасу дэманструюць гатоўнасць, надзеўшы ваенную форму і ўзяўшы ў рукі зброю, абараняць краіну. У гэтым і ёсць наша моц.