3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Кіруючы састаў беларускай арміі на чале з міністрам абароны ўсклаў кветкі да манумента Перамогі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
23 лютага Беларусь адзначае Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл. Са святам суайчыннікаў, салдат, сяржантаў, прапаршчыкаў, афіцэраў і ветэранаў павіншаваў Прэзідэнт.
23 лютага кіраўнік дзяржавы ўручыць узнагароды героям свята. Па ўсёй краіне праходзяць урачыстыя мерапрыемствы.
У Мінску кіруючы састаў беларускай арміі на чале з міністрам абароны, генерал-лейтэнантам Віктарам Хрэніным усклаў кветкі да манумента Перамогі.