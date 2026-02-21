Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Кіруючы састаў беларускай арміі на чале з міністрам абароны ўсклаў кветкі да манумента Перамогі

23 лютага Беларусь адзначае Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл. Са святам суайчыннікаў, салдат, сяржантаў, прапаршчыкаў, афіцэраў і ветэранаў павіншаваў Прэзідэнт.

23 лютага кіраўнік дзяржавы ўручыць узнагароды героям свята. Па ўсёй краіне праходзяць урачыстыя мерапрыемствы.

У Мінску кіруючы састаў беларускай арміі на чале з міністрам абароны, генерал-лейтэнантам Віктарам Хрэніным усклаў кветкі да манумента Перамогі.

Разделы:

ГрамадстваАрмія