Лічбавая бяспека: атрыманне аплатнай карты для падлеткаў магчыма толькі са згоды бацькоў

У сучасным свеце, дзе лічбавыя тэхналогіі пранікаюць у кожную сферу жыцця, бяспека дзяцей у інтэрнэце асабліва актуальная. Дзякуючы прафілактыцы праваахоўнікаў значна скараціўся незаконны абарот сродкаў плацяжу сярод непаўналетніх са 100 да 19 выпадкаў.

У Грамадзянскі кодэкс былі ўнесены змяненні - зараз атрыманне аплатнай карты магчыма толькі са згоды бацькоў.

Раман Бардзееў, старшы інспектар па асобых даручэннях аддзела па арганізацыі работы інспекцый па справах непаўналетніх МУС Беларусі:

"Амаль 20 % усіх злачынстваў, учыненых падлеткамі, адбыліся ў інтэрнэце або з выкарыстаннем камп'ютарных тэхналогій".

Інтэрнэт - гэта не проста прастора з інфармацыяй, а тэрыторыя, дзе кожны карыстальнік павінен адчуваць сябе абароненым. Лічбавая пісьменнасць - доўгатэрміновая інвестыцыя ў дабрабыт дзяцей.