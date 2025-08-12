3.72 BYN
Лічбавая бяспека: атрыманне аплатнай карты для падлеткаў магчыма толькі са згоды бацькоў
У сучасным свеце, дзе лічбавыя тэхналогіі пранікаюць у кожную сферу жыцця, бяспека дзяцей у інтэрнэце асабліва актуальная. Дзякуючы прафілактыцы праваахоўнікаў значна скараціўся незаконны абарот сродкаў плацяжу сярод непаўналетніх са 100 да 19 выпадкаў.
У Грамадзянскі кодэкс былі ўнесены змяненні - зараз атрыманне аплатнай карты магчыма толькі са згоды бацькоў.
Раман Бардзееў, старшы інспектар па асобых даручэннях аддзела па арганізацыі работы інспекцый па справах непаўналетніх МУС Беларусі:
"Амаль 20 % усіх злачынстваў, учыненых падлеткамі, адбыліся ў інтэрнэце або з выкарыстаннем камп'ютарных тэхналогій".
Інтэрнэт - гэта не проста прастора з інфармацыяй, а тэрыторыя, дзе кожны карыстальнік павінен адчуваць сябе абароненым. Лічбавая пісьменнасць - доўгатэрміновая інвестыцыя ў дабрабыт дзяцей.