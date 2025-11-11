3.68 BYN
Літва ўручыла Беларусі ноту пратэсту
Кантакт наладзіць, аднак, не так проста. Прадстаўніку пасольства Беларусі ў Літве ўручылі ноту пратэсту і папярэдзілі аб планах падоўжыць закрыццё мяжы, паведамілі ў МЗС Літвы. Такія дзеянні звязаны з нібыта гібрыднымі атакамі. Менавіта так там расцэньваюць запуск аэрастатаў кантрабандыстамі, якіх на сваёй жа тэрыторыі літоўскія ўлады шукаць не спяшаюцца.
Для літоўскіх вадзіцеляў у Беларусі створаны ўсе ўмовы
Тым часам беларускі бок, у адрозненне ад дзеячаў у Вільнюсе, робіць усё, каб дапамагчы дальнабойшчыкам, якія не могуць выехаць з нашай краіны. Як заявіла намміністра аховы здароўя Беларусі Святлана Нячай, для вадзіцеляў літоўскіх фур, якія чакаюць адкрыцця мяжы, створаны ўсе неабходныя ўмовы. У тым ліку аператыўна разгорнуты дадатковыя гандлёвыя аб'екты і паслугі кейтэрынгу.
У Беларусі затрымаліся 1100 літоўскіх грузавікоў
На беларускай тэрыторыі без магчымасці вярнуцца дахаты з-за безразважных дзеянняў Вільнюса засталіся 1100 літоўскіх грузавікоў. У мэтах гарантавання бяспекі і захаванасці транспартных сродкаў для ўсіх фур арганізавана знаходжанне на спецыяльных стаянках. Паводле інфармацыі мытнага камітэта, на пляцоўках ужо размешчана 800 літоўскіх грузавікоў. Вадзіцелі, якія выканалі афіцыйныя патрабаванні мытні, перамясціўшы транспарт у спецыяльна ўстаноўленыя месцы, могуць пакінуць тэрыторыю Беларусі.