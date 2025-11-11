Літва ўручыла Беларусі ноту пратэсту

Кантакт наладзіць, аднак, не так проста. Прадстаўніку пасольства Беларусі ў Літве ўручылі ноту пратэсту і папярэдзілі аб планах падоўжыць закрыццё мяжы, паведамілі ў МЗС Літвы. Такія дзеянні звязаны з нібыта гібрыднымі атакамі. Менавіта так там расцэньваюць запуск аэрастатаў кантрабандыстамі, якіх на сваёй жа тэрыторыі літоўскія ўлады шукаць не спяшаюцца.

Для літоўскіх вадзіцеляў у Беларусі створаны ўсе ўмовы

Тым часам беларускі бок, у адрозненне ад дзеячаў у Вільнюсе, робіць усё, каб дапамагчы дальнабойшчыкам, якія не могуць выехаць з нашай краіны. Як заявіла намміністра аховы здароўя Беларусі Святлана Нячай, для вадзіцеляў літоўскіх фур, якія чакаюць адкрыцця мяжы, створаны ўсе неабходныя ўмовы. У тым ліку аператыўна разгорнуты дадатковыя гандлёвыя аб'екты і паслугі кейтэрынгу.

У Беларусі затрымаліся 1100 літоўскіх грузавікоў