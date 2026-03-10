Мінсельгасхарч паставіў задачу атрымаць мільён тон бульбы ў новым аграрным сезоне

У Беларусі павялічаць пасяўныя плошчы пад некаторыя сельгаскультуры. У прыватнасці, стаўку зробяць на кукурузу. Таксама пастаўлена задача атрымаць адзін мільён тон бульбы. Аграрыям трэба дабавіць каля 200 тыс. т клубняплодаў. Пасяўныя плошчы павялічаць практычна на 15 % да ўзроўню 2025 года.