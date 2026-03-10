Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Мінсельгасхарч паставіў задачу атрымаць мільён тон бульбы ў новым аграрным сезоне

У Беларусі павялічаць пасяўныя плошчы пад некаторыя сельгаскультуры. У прыватнасці, стаўку зробяць на кукурузу. Таксама пастаўлена задача атрымаць адзін мільён тон бульбы. Аграрыям трэба дабавіць каля 200 тыс. т клубняплодаў. Пасяўныя плошчы павялічаць практычна на 15 % да ўзроўню 2025 года.

У пасяўной кампаніі будзе задзейнічана 75 тыс. адзінак тэхнікі. Яе гатоўнасць зараз складае 94 %. У палях будуць працаваць больш як 30 тыс. механізатараў.

Разделы:

ГрамадстваСельская гаспадарка