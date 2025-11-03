3.68 BYN
Музей Парфірыя Рубановіча адкрыўся ў Заслаўі
Заслаўе папоўнілася яшчэ адной духоўнай славутасцю: у горадзе адкрылі і асвяцілі музей-капліцу ў гонар свяшчэннапакутніка Парфірыя Заслаўскага.
Гэты святар служыў у Спаса-Праабражэнскім саборы ў пачатку мінулага стагоддзя, але стаў ахвярай эпохі ваяўнічага атэізму.
Парфірый Заслаўскі ўключаны ў Сабор беларускіх новапакутнікаў, памяць якіх узгадваецца ў гэтыя дні. Для таго каб ушанаваць памяць Парфірыя, у Заслаўе прыбыў Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Веніямін. Ён правёў ўрачыстае набажэнства і асвяціў музей-капліцу.
Музей-капліца размясцілася ў культурна-асветніцкім цэнтры імя Парфірыя Заслаўскага. Установа існуе пры прыходзе Спаса-Праабражэнскага сабора Заслаўя. Тут праходзяць заняткі нядзельнай школы, выставы мастакоў і творчыя сустрэчы.