На марозе ніжэй -25 °C: у Гомельскай вобласці працуюць пункты абагравання Чырвонага Крыжа

У Гомельскай вобласці тэмпература паветра апускалася і ніжэй за -25 °C. Каб дапамагчы справіцца з анамальным холадам, на базе раённых арганізацый Чырвонага Крыжа адкрыліся стацыянарныя пункты абагравання. Можна атрымаць не толькі гарачую гарбату, але і ежу, цёплую вопратку і першую медыцынскую дапамогу.

"З самога моманту адкрыцця ў пункты пачалі прыходзіць людзі. У дні моцных завей наведвальнікі збіраліся ля дзвярэй яшчэ да пачатку работы. Мы штогод рэагуем на экстрэмальныя халады такім чынам, таму гараджане ведаюць: з надыходам зімы тут заўсёды можна сагрэцца, атрымаць гарачае харчаванне і цёплую вопратку".

У Гомелі ўжо зафіксаваны выпадкі абмаражэнняў. Медыкі нагадваюць: каб засцерагчыся ад пераахаладжэння, неабходна апранацца шматслойна, не заставацца на адным месцы доўга і больш рухацца.

"За перыяд 2026 года ў бальніцу звярнуліся 19 чалавек з абмаражэннямі. Дванаццаць пацыентаў былі накіраваныя на амбулаторнае лячэнне, а сем - шпіталізаваны для далейшай тэрапіі", - расказаў урач-хірург Гомельскай гарадской клінічнай бальніцы № 1 Сяргей Іванюк.