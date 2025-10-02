3.66 BYN
Напярэдадні "Дажынкаў" жыхары Лельчыцкага раёна атрымалі падарункі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Гомельская вобласць рыхтуецца сустракаць гасцей "Дажынкаў". Святочнай сталіцай стане гарадскі пасёлак Лельчыцы.
Напярэдадні фестывалю жыхары райцэнтра атрымалі падарункі. Ва ўрачыстым становішчы адкрылі рух па адрамантаваным мосце - па ім пралягае шлях да завода друзу. Таксама адкрылі абноўленую аўтастанцыю - мадэрнізавалі інжынерныя сістэмы, зрабілі ўсё камфортным, добраўпарадкавалі тэрыторыю.
Абнавілі і Лельчыцкі цэнтр сацабслугоўвання. Яшчэ адзін падарунак для навасёлаў - здача 40-кватэрнага жылога дома.