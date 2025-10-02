Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Напярэдадні "Дажынкаў" жыхары Лельчыцкага раёна атрымалі падарункі

Гомельская вобласць рыхтуецца сустракаць гасцей "Дажынкаў". Святочнай сталіцай стане гарадскі пасёлак Лельчыцы.

Напярэдадні фестывалю жыхары райцэнтра атрымалі падарункі. Ва ўрачыстым становішчы адкрылі рух па адрамантаваным мосце - па ім пралягае шлях да завода друзу. Таксама адкрылі абноўленую аўтастанцыю - мадэрнізавалі інжынерныя сістэмы, зрабілі ўсё камфортным, добраўпарадкавалі тэрыторыю.

Абнавілі і Лельчыцкі цэнтр сацабслугоўвання. Яшчэ адзін падарунак для навасёлаў - здача 40-кватэрнага жылога дома.

Разделы:

ГрамадстваРэгіёны