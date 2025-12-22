"Нашы дзеці": выхаванцы сацпрытулку ў Брэсце атрымалі падарункі ад вайскоўцаў і мытнікаў

У Брэсце супрацоўнікі мытні і вайскоўцы Брэсцкага гарнізона прынялі ўдзел у дабрачыннай акцыі "Нашы дзеці", стаўшы чараўнікамі для выхаванцаў гарадскога сацыяльнага прытулку - там яны частыя госці.

"Сёлета мы падрыхтавалі падарункі, якія ад нас чакаюць і якія нам загадалі. Сярод іх канцылярскія прылады, дзіцячыя цацкі, таксама тэхнічныя сродкі для развіцця дзяцей, ролікі, ну і вядома ж, для кожнага дзіцяці падрыхтаваны салодкі падарунак, - адзначыла начальнік сектара па сувязях з грамадскасцю Брэсцкай мытні Вера Базака. - Для кожнага дзіцяці важна верыць у цуд, верыць у казку і ведаць, што іх жаданні спраўдзяцца".