3.68 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Новая дзіцячая паліклініка адкрылася ў мікрараёне Лошыца
Аўтар:Анастасія Рудзкая
Падарункі да 7 Лістапада пачынаюць атрымліваць жыхары сталіцы. Новая дзіцячая паліклініка адкрылася ў мікрараёне Лошыца на перасячэнні вуліц Лучыны і Турава.
Новы сяміпавярховы будынак дзіцячай паліклінікі разлічаны на 480 наведванняў за змену. Гэта рознакаляровая новабудоўля будзе не проста радаваць вока жыхароў мікрараёна Лошыца, але і разгрузіць частку Ленінскага раёна.
На першым паверсе наведвальнікаў чакае басейн, трапіць у які можна будзе як знутры, так і пры неабходнасці праз дадатковы ўваход. Ёсць кабінеты для фізіяпрацэдур і клініка-дыягнастычная лабараторыя.
Кожнае з аддзяленняў укамплектавана сучасным медыцынскім абсталяваннем. Паліклініка будзе абслугоўваць больш як 15 тысяч дзяцей, а таксама падлеткаў ва ўзросце да 18 гадоў.