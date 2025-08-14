3.72 BYN
Новыя тэхналогіі і развіццё. Што змяніў указ аб будаўніцтве аб'ектаў сотавай сувязі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Павышэнне якасці і даступнасці мабільных паслуг. Указ "Аб будаўніцтве аб'ектаў сотавай сувязі", падпісаны Прэзідэнтам Беларусі, вызначае развіццё інжынернай і транспартнай інфраструктуры.
Змяненні дазволяць хутчэй укараняць тэхналогіі, паляпшаць мабільную сістэму ў рэгіёнах і забяспечваць карыстальнікаў больш стабільным і якасным сігналам.
Больш не трэба атрымліваць дазвол на будаўніцтва аб'ектаў сотавай сувязі. Аператары самі збіраюць неабходныя даныя для гарантавання бяспекі.
З пачатку 2025 года было ўведзена ў эксплуатацыю 611 базавых станцый, яшчэ больш за паўтары тысячы знаходзяцца на розных этапах праектавання і будаўніцтва.