3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Па даручэнні Прэзідэнта Беларусі стартавала праверка 8-й брыгады РХБА
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Праверка боегатоўнасці арміі па даручэнні Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі працягваецца. Мерапрыемства носіць раптоўны характар. 4 сакавіка раніцай камандзіру 8-й брыгады радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны (РХБА) быў уручаны сакрэтны пакет ад кіраўніка дзяржавы.
Мэтай аказалася праверка парадку ўтрымання ваеннай і спецыяльнай тэхнікі, а таксама запасаў маёмасці. Яшчэ адна задача - праверыць нарматыў здымання тэхнікі з захоўвання і ажыццявіць 15-кіламетровы марш.
Зараз камандаванне брыгады вывучае пастаўленую задачу. За ходам праверкі ў брыгадзе назірае Аляксандр Невяроўскі. 3 сакавіка ён быў прызначаны першым намеснікам дзяржсакратара Савета бяспекі краіны.