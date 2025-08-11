3.72 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Парламентарыі пакінулі запіс у кнізе спачуванняў у сувязі са смерцю М'ін Све
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь разам з народам М'янмы смуткуе ў сувязі са смерцю былога віцэ-прэзідэнта і выконваючага абавязкі прэзідэнта М'янмы М'ін Све.
Кніга спачуванняў адкрыта ў Генконсульстве М'янмы ў Мінску. 12 жніўня свой запіс пакінулі намеснік старшыні Савета Рэспублікі Сяргей Хаменка і намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Вадзім Іпатаў.
Беларусь і М'янму звязваюць цесныя сяброўскія адносіны, якія наладжваліся многія гады ў даверным ключы. Ад імя ўсіх беларускіх парламентарыяў сям'і, сябрам і паплечнікам М'ін Све перададзены словы спагады і падтрымкі.