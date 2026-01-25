Глядзець анлайнПраграма ТБ
Праверка боегатоўнасці: мотастралкі адточваюць майстэрства стральбы на палігонах

Маштабная праверка боегатоўнасці ахапіла вайскоўцаў па ўсёй Беларусі. 26 студзеня Мінабароны абвясціла аб планавым выпрабаванні ў злучэннях і воінскіх часцях Узброеных Сіл.

Між тым, з 16 студзеня працягваецца праверка падраздзяленняў па распараджэнні Прэзідэнта краіны: гэтыя фарміраванні зараз пад кантролем Савета Бяспекі. Да іх прыкавана пільная ўвага.

Сталі вядомыя некаторыя часовыя рамкі праверкі. Вядома, што яна будзе праходзіць да вясны. Да гэтага падраздзяленні, прыведзеныя ў поўную боегатоўнасць, будуць здаваць зімовы іспыт, нягледзячы на мароз і непагадзь (больш падрабязна - глядзіце відэа).

