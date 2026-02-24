3.74 BYN
Праверка боегатоўнасці пачалася ў 2-й інжынернай брыгадзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
25 лютага ў адной з воінскіх часцей Мінскай вобласці пачалася праверка боегатоўнасці. Дзяржсакратар Савета бяспекі Аляксандр Вальфовіч асабіста ўручыў пакет з сакрэтнымі дакументамі начальніку брыгады.
Калі да гэтага экзамен трымалі мотастралкі, механізаваныя падраздзяленні і воінскія часці, то з гэтага дня выпрабаванне праходзіць 2-я інжынерная брыгада.
Будзе праверана ўтрыманне ўзбраення, ваеннай і спецыяльнай тэхнікі, запасаў матэрыяльных сродкаў, праведзена здыманне з захоўвання тэхнікі і праверка яе стану. Гэтыя і іншыя мерапрыемствы дазваляюць усебакова ацаніць гатоўнасць інжынернай брыгады да выканання задач падчас баявых дзеянняў.