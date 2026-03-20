Прэзентацыя Арменіі і Малдовы прайшла на Мінскай кніжнай выставе-кірмашы
Аўтар:Анастасія Рудзкая
22 сакавіка стартаваў фінальны дзень XXXIII Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу. Напярэдадні свае стэнды прэзентавалі госці з Расіі, а сёння - Арменія і Малдова.
Сяргей Кайкін, намдырэктара дырэкцыі міжнародных кніжных выстаў і кірмашоў (Расія):
"Нам вельмі прыемна ездзіць у Мінск, на Мінскую міжнародную кніжную выставу-кірмаш. Мы ездзім сюды шмат гадоў. Кожны год імкнёмся прывозіць нейкія цікавыя навінкі, запрашаць аўтараў. Учора быў сапраўды Дзень Расіі ў рамках 35-годдзя Садружнасці Незалежных Дзяржаў. І, вядома ж, гэтая тэма - адна з цэнтральных тэм і нашай экспазіцыі, стэнда кнігі з Расіі. Уласна кажучы, учарашняй нашай прэзентацыі".
(Падрабязнасці ў відэа).