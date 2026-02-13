3.72 BYN
Пытанні і неадкрытыя таямніцы: унікальная лабараторыя біялогіі бялку адкрылася ў БДУ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Гарант інтэлектуальнай і адна са складовых частак нацыянальнай бяспекі - унікальная лабараторыя структурнай і функцыянальнай біялогіі бялку адкрылася на базе біялагічнага факультэта БДУ. Праект падтрымаў Прэзідэнт. А пры камплектацыі лабараторыі і яе абсталяванні (а ў адным месцы сабрана выключнае абсталяванне, якога на сённяшні дзень у краіне больш няма нідзе) выкарысталі вопыт кітайскай ВНУ - партнёра (больш падрабязна - глядзіце відэа).