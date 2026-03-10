Раптоўную праверку баявой гатоўнасці праходзіць 120-я зенітная ракетная брыгада. Яе галоўная задача - ахова паветраных меж нашай краіны. Сігнал аб праверцы ў брыгадзе атрымалі 10 сакавіка. Адно з яе падраздзяленняў было прыведзена ў гатоўнасць да выканання вучэбна-баявых задач. Сутнасць праверкі ў тым, што вайскоўцы не ведаюць загадзя, якія задачы ім трэба будзе выканаць і ў якім аб'ёме.