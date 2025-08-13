3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Развіццё дашкольнай, агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі абмеркавалі ў Мінску
Новаўвядзенні ў сістэме адукацыі ўступяць у сілу з 1 верасня. Новыя школьныя прадметы, абавязковая дзелавая форма адзення, зоны, вольныя ад гаджэтаў, і шэраг новых і абноўленых навучальных дапамог.
Бяспека, даступнасць і эфектыўнасць - прыярытэты дашкольнай адукацыі Беларусі
Забеспячэнне роўнага доступу дзяцей да якаснай дашкольнай адукацыі - галоўны прыярытэт дзяржавы. Асаблівы акцэнт робіцца на стварэнні бяспечных і камфортных умоў навучання і выхавання юных беларусаў. Сёлета завяршаецца першы этап канцэпцыі развіцця адукацыі. Асаблівая ўвага ў дашкольнай адукацыі была нададзена паляпшэнню інфраструктуры і навучальнай праграме, будаўніцтву і адкрыццю новых дзіцячых садкоў. Зараз да 2030 года акцэнт робяць на лічбавізацыю і ўкараненне сучасных тэхналогій у адукацыйны працэс (падрабязнасці ў відэа).