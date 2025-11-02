Глядзець анлайнПраграма ТБ
Рэвізія заканадаўства і перагляд паўнамоцтваў знаходзяцца на кантролі Палаты прадстаўнікоў

У Палаце прадстаўнікоў адбылося пасяджэнне савета ніжняй палаты беларускага парламента. Падчас пасяджэння было разгледжана пытанне аб падрыхтоўцы законапраекта па пытаннях нарматворчай дзейнасці.

Гэта своеасаблівая канстытуцыя юрыста-нарматворца. Праект занесены ў парламент Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. Ён прадугледжвае навэлу, якая датычыцца правядзення інвентарызацыі заканадаўства на сістэмнай аснове: законаў - раз на 5 гадоў, падзаконных актаў - раз на 3 гады, актаў міністэрстваў і ведамстваў - штогод.

