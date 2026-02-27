3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Рэйс "Белавія" з Дубая ў Мінск пераносіцца на 1 сакавіка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рэйс "Белавія" з Дубая ў Мінск пераносіцца на 1 сакавікаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1263a6a-c261-486e-92ef-328eeb713e76/conversions/fbd37dbd-8f4f-4dfa-b925-efef1a4b4acb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1263a6a-c261-486e-92ef-328eeb713e76/conversions/fbd37dbd-8f4f-4dfa-b925-efef1a4b4acb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1263a6a-c261-486e-92ef-328eeb713e76/conversions/fbd37dbd-8f4f-4dfa-b925-efef1a4b4acb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1263a6a-c261-486e-92ef-328eeb713e76/conversions/fbd37dbd-8f4f-4dfa-b925-efef1a4b4acb-xl-___webp_1920.webp 1920w
Як паведамляе Telegram-канал "Белавія", рэйс у Дубай 1 сакавіка адменены. Сённяшні рэйс з Дубая ў Мінск пераносіцца на 1 сакавіка на 08:00 па мясцовым часе.
У чаканні вылету пасажыры рэйса размешчаны ў гасцініцах. Найбліжэйшыя палёты з Мінска ў Дубай і назад авіякампанія плануе выканаць на шырокофюзеляжных самалётах, каб вывезці пасажыраў рэйса, адмененага 1 сакавіка.