Рэйс "Белавія" з Дубая ў Мінск пераносіцца на 1 сакавіка

Як паведамляе Telegram-канал "Белавія", рэйс у Дубай 1 сакавіка адменены. Сённяшні рэйс з Дубая ў Мінск пераносіцца на 1 сакавіка на 08:00 па мясцовым часе.

У чаканні вылету пасажыры рэйса размешчаны ў гасцініцах. Найбліжэйшыя палёты з Мінска ў Дубай і назад авіякампанія плануе выканаць на шырокофюзеляжных самалётах, каб вывезці пасажыраў рэйса, адмененага 1 сакавіка.

ГрамадстваТранспартБліжні Ўсход