Сергеенка ў Віцебскай вобласці будзе наводзіць парадкі па-гаспадарску
Аўтар:Дар'я Рачко
Старшыня Палаты прадстаўнікоў Ігар Сергеенка 19 сакавіка з рабочай паездкай у Віцебскай вобласці. Задача - праверыць гатоўнасць сельгазарганізацый да вяснова-палявых работ. Нагадаем, паўночны рэгіён яшчэ не пачаў сяўбу ранніх зерневых з-за прыродна-кліматычных умоў.
Ігар Сергеенка - упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці, родам адсюль (з Шаркаўшчыны), так што парадкі тут будзе наводзіць па-гаспадарску. Мы ўжо наведалі сельгаспрадпрыемства "Княж", адно з вядучых у раёне (гл. відэа).