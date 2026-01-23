Глядзець анлайнПраграма ТБ
Сімбіёз вопыту і адважных адкрыццяў: беларускія навукоўцы дэманструюць уражлівыя вынікі

Навука сёння - гэта паспяховы сімбіёз вопыту і адважных адкрыццяў, дзе галоўнымі аўтарамі прарываў усё часцей становяцца маладыя навукоўцы. А такіх у краіне 29 % ад агульнай колькасці даследчыкаў.

Выпускніца Універсітэта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Габрыэла Лазаравіч працуе ў Інстытуце хіміі новых матэрыялаў і ўжо за год стварыла перспектыўнае рэчыва для барацьбы з дэменцыяй (больш падрабязна - глядзіце відэа).

Разделы:

ГрамадстваНавука