Сімбіёз вопыту і адважных адкрыццяў: беларускія навукоўцы дэманструюць уражлівыя вынікі
Аўтар:Маргарыта Юзефовіч
Навука сёння - гэта паспяховы сімбіёз вопыту і адважных адкрыццяў, дзе галоўнымі аўтарамі прарываў усё часцей становяцца маладыя навукоўцы. А такіх у краіне 29 % ад агульнай колькасці даследчыкаў.
Выпускніца Універсітэта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Габрыэла Лазаравіч працуе ў Інстытуце хіміі новых матэрыялаў і ўжо за год стварыла перспектыўнае рэчыва для барацьбы з дэменцыяй (больш падрабязна - глядзіце відэа).