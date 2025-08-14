3.72 BYN
Сотавая сувязь у Беларусі стане больш якаснай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сотавая сувязь у Беларусі стане больш якаснай. Прэзідэнт напярэдадні падпісаў указ "Аб будаўніцтве аб'ектаў сотавай сувязі". Ён накіраваны на развіццё, укараненне сучасных тэхналогій, а таксама павышэнне якасці і даступнасці мабільных паслуг.
Указ вызначае таксама развіццё інжынернай і транспартнай інфраструктуры, якая неабходная для працы сотавай сувязі. Змяненні дазволяць хутчэй укараняць тэхналогіі, паляпшаць мабільную сістэму ў рэгіёнах і забяспечваць карыстальнікаў больш стабільным і якасным сігналам.