Сотавая сувязь у Беларусі стане больш якаснай

Сотавая сувязь у Беларусі стане больш якаснай. Прэзідэнт напярэдадні падпісаў указ "Аб будаўніцтве аб'ектаў сотавай сувязі". Ён накіраваны на развіццё, укараненне сучасных тэхналогій, а таксама павышэнне якасці і даступнасці мабільных паслуг.

Указ вызначае таксама развіццё інжынернай і транспартнай інфраструктуры, якая неабходная для працы сотавай сувязі. Змяненні дазволяць хутчэй укараняць тэхналогіі, паляпшаць мабільную сістэму ў рэгіёнах і забяспечваць карыстальнікаў больш стабільным і якасным сігналам.