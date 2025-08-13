3.72 BYN
Спецатрад "ЗУБР" праходзіць пераатэстацыю на гатоўнасць да міжнародных выратавальных місій
Рэспубліканскі атрад спецпрызначэння "ЗУБР" МНС праходзіць пераатэстацыю па міжнародных стандартах INSARAG і пацвярджае статус атрада "цяжкага класа", рэкамендуемага ААН для ўдзелу ў міжнародных аперацыях.
Неабходна прайсці праверку па 172 крытэрыях і пацвердзіць гатоўнасць удзельнічаць у выратавальных місіях ва ўсім свеце.
Палігон пад Барысавам ператварыўся ў выдуманую краіну, дзе адбылося разбуральнае землетрасенне магнітудай 8,2 бала. Прапрацоўваецца кожнае дзеянне: пачынаючы ад прыёму і апрацоўкі запыту аб дапамозе і арганізацыі каардынацыйнага штаба да арганізацыі работ на месцы бедства. Найважнейшае - выратаваць жывых людзей з-пад завалаў.
Гаворачы пра атрад "цяжкага класа", іх вызначае здольнасць весці работы аўтаномна і бесперапынна на працягу 10 сутак - адразу на дзвюх пляцоўках. Такіх атрадаў па ўсім свеце налічваецца ўсяго 32, уключаючы беларускі. Ацэньваюць работу "зуброў" 12 міжнародных экспертаў з Алжыра, Кітая, Іарданіі, Малайзіі, ААЭ, Амана, Расіі, Саудаўскай Аравіі і Турцыі. Прысутнічаюць і міжнародныя назіральнікі.