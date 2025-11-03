3.68 BYN
Стаўка на бяспеку - на палігоне пад Лепелем прайшоў аператыўны збор каманднага складу арміі
Аўтар:Вікторыя Радзевіч
Падрыхтоўка Узброеных Сіл заўсёды залежыць ад становішча вакол Беларусі. Сітуацыя - не абнадзейлівая. Градус напружанасці вакол краіны працягвае нарастаць. Кіраўніцтва заходніх суседзяў не хоча вырашаць праблемныя пытанні дыпламатычным шляхам.
Аб гэтым заявіў журналістам міністр абароны Віктар Хрэнін на палігоне пад Лепелем у рамках аператыўнага збору каманднага складу арміі.
На навучальных пунктах прадэманстравалі парадак навучання войскаў, а гэта выкананне задач пры падрыхтоўцы і вядзенні баявых спецыяльных аперацый з прымяненнем найноўшых спосабаў і сродкаў (гл. відэа).