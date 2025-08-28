Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

Вядома дата абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2025" у Заслаўі

Абнаўленне жыллёвага фонду і дарог, развіццё сацыяльнай інфраструктуры і захаванне культурнай спадчыны: Заслаўе рыхтуецца да галоўнага аграфестывалю "Дажынкі-2025". Вынікі працы па добраўпарадкаванні горада ацанілі ўдзельнікі выязнога штаба на чале з губернатарам цэнтральнага рэгіёна.

На карце Заслаўя з'явіўся моладзевы парк з мультыспартыўнай і скейт-пляцоўкамі. Падчас "Дажынак" тут размесціцца адна з чатырох сцэн і шчодры кірмаш. Фінальныя акорды і ва ўзвядзенні музея пад адкрытым небам. За вітрынамі шасці экспазіцый - "Заслаўе ў эпохах".

Стала вядома і дата абласнога фестывалю-кірмашу - "Дажынкі" запрашаюць на свята 20 верасня. Сёлета калысцы культурнай спадчыны Беларусі - 1040 гадоў. Адзін з падарункаў гораду - адкрыты археолагамі падземны тунэль падчас раскопак брамы на тэрыторыі старажытнага замчышча.