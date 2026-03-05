3.74 BYN
Супрацоўнікі ДАІ выходзяць на дарогі з кветкамі, каб павіншаваць аўталэдзі краіны
Аўтар:Станіслаў Рабцаў
Аўталэдзі віншуюць супрацоўнікі ДАІ. Інспектары выходзяць на дарогі з кветкамі. Такія падарункі нікога не пакінулі абыякавымі.
Сталічная Дзяржаўтаінспекцыя гэтымі днямі віншуе жанчын-вадзіцеляў з надыходзячым святам 8 Сакавіка. Замест праверкі дакументаў - букеты цюльпанаў і добры настрой. Дораць святочную атмасферу супрацоўнікі ДАІ на галоўных вуліцах і праспектах.
У сталіцы арыгінальна нагадалі пра бяспеку - падарылі паштоўкі, падарункі. Да віншаванняў далучыліся і прадстаўнікі маладзёжных арганізацый - актывісты Саюза моладзі.
Нягледзячы на святочную атмасферу на вуліцах Мінска, ДАІ нагадвае пра важнасць выканання правіл дарожнага руху. Такія акцыі традыцыйна праходзяць ва ўсіх раёнах беларускай сталіцы.