Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Супрацоўнікі ДАІ выходзяць на дарогі з кветкамі, каб павіншаваць аўталэдзі краіны

Аўталэдзі віншуюць супрацоўнікі ДАІ. Інспектары выходзяць на дарогі з кветкамі. Такія падарункі нікога не пакінулі абыякавымі.

Сталічная Дзяржаўтаінспекцыя гэтымі днямі віншуе жанчын-вадзіцеляў з надыходзячым святам 8 Сакавіка. Замест праверкі дакументаў - букеты цюльпанаў і добры настрой. Дораць святочную атмасферу супрацоўнікі ДАІ на галоўных вуліцах і праспектах.

У сталіцы арыгінальна нагадалі пра бяспеку - падарылі паштоўкі, падарункі. Да віншаванняў далучыліся і прадстаўнікі маладзёжных арганізацый - актывісты Саюза моладзі.

Нягледзячы на святочную атмасферу на вуліцах Мінска, ДАІ нагадвае пра важнасць выканання правіл дарожнага руху. Такія акцыі традыцыйна праходзяць ва ўсіх раёнах беларускай сталіцы.

Разделы:

Грамадства

Теги:

Международный женский деньГАИ