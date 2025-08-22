3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
"Святыня для ўсіх". Агульная малітва Багародзіцы маштабна прагучала пад адкрытым небам Браслава
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Браслаў працягвае жыць фестывалем. На духоўнае свята прыбылі сотні людзей. Усе яны спяшаюцца схіліцца перад святыняй края - цудатворнай іконай Маці Божай Браслаўскай. Агульная малітва Багародзіцы маштабна прагучала сёння пад адкрытым небам.
На пляцоўцы ля касцёла Нараджэня Найсвяцейшай Дзевы Марыі адбылося ўрачыстае набажэнства. Спецыяльны госць свята - Апостальскі нунцый Іньяцыя Чэфаліа. Літургія, як і сам Браслаўскі фэст, традыцыйна натхняе ўдзельнікаў форуму.
Браслаў - каталіцкі цэнтр, знакаміты на ўсю Беларусь. Браслаўскі касцёл носіць статус малой базілікі. Таксама тут асоба ўшанавана месца захавання святых рэліквіі.