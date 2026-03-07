3.74 BYN
Таленавітыя спартсмены, трэнеры - хто яны, стыпендыяты Прэзідэнцкага спартыўнага клуба
Аўтар:Алена Гарэльчык
Заўважыць, ацаніць і падтрымаць таленавітага спартсмена, які імкнецца да самага гучнага тытулу, або трэнера, які ўжо сёння прывёў свайго падапечнага да высокага выніку.
Гэта галоўныя задачы шматгадовага і доўгатэрміновага праекта - стыпендыі Прэзідэнцкага спартыўнага клуба. У 2026 годзе ў спісе лепшых з перспектыўных 454 прозвішчы, на 12 больш, чым летась.
І гэта не проста лічбы, а яркае пацвярджэнне трэнду: усё больш маладых талентаў атрымліваюць шанц заявіць пра сябе на ўвесь свет. Хто яны, стыпендыяты Прэзідэнцкага спартыўнага клуба (гл. відэа).