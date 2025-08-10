Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Беларусі намалочана больш як 5 млн т збожжа разам з рапсам

Беларускі каравай ужо важыць 5 млн 321 тыс. т з улікам рапсу.

У лідарах тры вобласці-мільянеры - Брэсцкая, Мінская і Гродзенская.

На рахунку Гомельскай вобласці - 631 тыс. т збожжа, Магілёўскай - 619 тыс. т, Віцебскай - 429 тыс. т.

З 46 % плошчаў яшчэ трэба ўбраць збожжавыя і зернебабовыя культуры (без кукурузы), грэчкі і проса па ўсёй краіне. Паралельна ў Брэсцкай вобласці пачалі сяўбу азімага рапсу.