3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
У Беларусі намалочана больш як 5 млн т збожжа разам з рапсам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускі каравай ужо важыць 5 млн 321 тыс. т з улікам рапсу.
У лідарах тры вобласці-мільянеры - Брэсцкая, Мінская і Гродзенская.
На рахунку Гомельскай вобласці - 631 тыс. т збожжа, Магілёўскай - 619 тыс. т, Віцебскай - 429 тыс. т.
З 46 % плошчаў яшчэ трэба ўбраць збожжавыя і зернебабовыя культуры (без кукурузы), грэчкі і проса па ўсёй краіне. Паралельна ў Брэсцкай вобласці пачалі сяўбу азімага рапсу.