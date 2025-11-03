3.68 BYN
У Беларусі праходзіць акцыя МНС "За бяспеку разам"
У рамках рэспубліканскай прафілактычнай акцыі "За бяспеку разам" у Беларусі праводзіцца комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на зніжэнне рызык у жылым сектары.
У акцыі ўдзельнічаюць прадстаўнікі МНС, органаў унутраных спраў, сацыяльнай абароны, адукацыі і ЖКГ.
Асноўная ўвага надаецца прафілактыцы пажараў, бо каля 80 % узгаранняў і 95 % выпадкаў гібелі адбываюцца менавіта ў жылым фондзе. Найбольш схільныя да рызыкі аднакватэрныя дамы. У 2025 годзе прафілактычная праца ахапіла больш за 600 тысяч домаўладанняў і кватэр. Інструктаж па мерах пажарнай бяспекі прайшлі больш за 800 тысяч чалавек.
У Беларусі штогод праводзіцца абследаванне ўмоў пражывання інвалідаў, ветэранаў і пажылых грамадзян. Спецыялісты тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання правяраюць бяспеку жылля і выяўляюць патэнцыяльныя рызыкі. Пры неабходнасці аказваюцца сацыяльная падтрымка і дапамога ў ліквідацыі небяспечных фактараў.