У Беларусі праходзіць рэспубліканскі суботнік

18 красавіка ў Беларусі праходзіць рэспубліканскі суботнік. Беларусы ўсіх прафесій і ўзростаў выходзяць на генеральную ўборку. Многія - на сваіх рабочых месцах. Іншыя - на самых розных аб'ектах, у тым ліку будаўнічых.

Хтосьці саджае сямейнае дрэва, хтосьці ўпершыню бярэ ў рукі лапату - і ўсе становяцца суаўтарамі стваральнай працы на карысць Радзімы.

Марафон чысціні і добраўпарадкавання праходзіць ва ўсіх раёнах Мінска. Глянец наводзяць у парках, скверах, на прыдамавых тэрыторыях, мемарыяльных комплексах і гістарычных аб'ектах.

Далучыцца да рэспубліканскага суботніка запрашаюць усіх беларусаў. У кожным раёне сталіцы арганізаваны пункты выдачы інвентара і пасадачнага матэрыялу. З адрасамі можна азнаёміцца на сайце Мінгарвыканкама.

