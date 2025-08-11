3.72 BYN
У Беларусі захоўваецца попыт на рабочыя спецыяльнасці
Беларусь - краіна адкрытых вакансій. 12 жніўня ў Мінску расказалі пра бягучую сітуацыю на рынку працы.
Узровень беспрацоўя складае 2,6 % - гэта адзін з мінімальных паказчыкаў з 2012 года. У краіне па-ранейшаму захоўваецца высокі попыт на рабочыя спецыяльнасці. Найбольшая патрэбнасць у кадрах - у сферах прамысловасці, сельскай гаспадаркі, будаўніцтва, аховы здароўя, транспарту і адукацыі.
Максім Фларынскі, начальнік галоўнага ўпраўлення палітыкі занятасці Міністэрства працы і сацабароны Беларусі:
"З улікам дэмаграфічных працэсаў, якія адбываюцца ў нашай краіне, рынак працы наймальніка ў нас ператварыўся ў рынак працы саіскальніка. Сёння любы грамадзянін, які жадае працаўладкавацца, можа памяняць работу. Нашы вытворчыя сілы - гэта людзі ад 30 да 50 гадоў. Разам з тым, мы бачым, што асноўны рэзерв складае наша моладзь ад 16 да 30 гадоў".
Нагадаем, знайсці працу можна праз службу занятасці, кірмашы вакансій або адкрыць уласную справу на дзяржаўныя субсідыі.