У Беларусі захоўваецца попыт на рабочыя спецыяльнасці

Узровень беспрацоўя складае 2,6 % - гэта адзін з мінімальных паказчыкаў з 2012 года. У краіне па-ранейшаму захоўваецца высокі попыт на рабочыя спецыяльнасці. Найбольшая патрэбнасць у кадрах - у сферах прамысловасці, сельскай гаспадаркі, будаўніцтва, аховы здароўя, транспарту і адукацыі.