У Гродне будуюць шматфункцыянальны спартыўны комплекс і аквапарк

У Гродне з'явяцца новыя спартыўныя і рэкрэацыйныя аб'екты. На ўездзе ў горад узводзяць шматфункцыянальны спартыўны комплекс.

А бліжэй да цэнтра ідзе рэканструкцыя былога басейна "Блакітны". Будучы аквапарк разлічаны на дзяцей і дарослых, а таксама людзей з асаблівымі патрэбнасцямі. Хутка на дарожках гэтага 50-метровага басейна пройдуць першыя старты, а ў спартыўных залах адбудуцца матчы рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўняў.

