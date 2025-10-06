3.68 BYN
У Гродне будуюць шматфункцыянальны спартыўны комплекс і аквапарк
Аўтар:Таццяна Грышук
У Гродне з'явяцца новыя спартыўныя і рэкрэацыйныя аб'екты. На ўездзе ў горад узводзяць шматфункцыянальны спартыўны комплекс.
А бліжэй да цэнтра ідзе рэканструкцыя былога басейна "Блакітны". Будучы аквапарк разлічаны на дзяцей і дарослых, а таксама людзей з асаблівымі патрэбнасцямі. Хутка на дарожках гэтага 50-метровага басейна пройдуць першыя старты, а ў спартыўных залах адбудуцца матчы рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўняў.