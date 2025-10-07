Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінску адбудзецца II Міжнародны электаральны форум

Эксперты ў электаральнай сферы з краін блізкага і далёкага замежжа зноў збіраюцца ў Мінску, каб абмяняцца лепшымі практыкамі павышэння прававой культуры насельніцтва ў галіне выбарчага права і тэхналогій.

Беларусь прымае II Міжнародны электаральны форум, дзе чырвонай ніткай праходзіць тэма фарміравання прававой культуры выбаршчыкаў. Шырокае міжнароднае прадстаўніцтва дыялогавай пляцоўкі - гэта таксама магчымасць умацаваць і супрацоўніцтва.

Дэлегацыю Вышэйшага выбарчага савета Турцыі прымае ЦВК Беларусі (падрабязнасці ў відэа).

8-9 кастрычніка 2025 года ў г. Мінску адбудзецца II Міжнародны электаральны форум, у рамках якога пройдзе Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Фарміраванне прававой культуры насельніцтва як фактар гарманізацыі і ўстойлівасці выбарчага працэсу".

