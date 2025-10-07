3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
У Мінску адбудзецца II Міжнародны электаральны форум
Эксперты ў электаральнай сферы з краін блізкага і далёкага замежжа зноў збіраюцца ў Мінску, каб абмяняцца лепшымі практыкамі павышэння прававой культуры насельніцтва ў галіне выбарчага права і тэхналогій.
Беларусь прымае II Міжнародны электаральны форум, дзе чырвонай ніткай праходзіць тэма фарміравання прававой культуры выбаршчыкаў. Шырокае міжнароднае прадстаўніцтва дыялогавай пляцоўкі - гэта таксама магчымасць умацаваць і супрацоўніцтва.
Дэлегацыю Вышэйшага выбарчага савета Турцыі прымае ЦВК Беларусі (падрабязнасці ў відэа).
8-9 кастрычніка 2025 года ў г. Мінску адбудзецца II Міжнародны электаральны форум, у рамках якога пройдзе Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Фарміраванне прававой культуры насельніцтва як фактар гарманізацыі і ўстойлівасці выбарчага працэсу".