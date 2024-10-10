3.75 BYN
У Мінску далі старт гарадскому маладзёжнаму марафону "Здароўе і маладосць"
Пра здароўе ў фармаце інтэлектуальнага квіза. У Мінску далі старт гарадскому маладзёжнаму марафону, прысвечанаму здароваму ладу жыцця.
9 каманд (пераможцы ад кожнага раёна сталіцы) сустрэліся ў фінале на прасторы Палаца дзяцей і моладзі. Для фіналістаў 3 блокі заданняў, у тым ліку па біялогіі, хіміі і спорце. Пытанні як са школьнай праграмы, так і агульныя - тэст на кругагляд.
Гарадскі марафон - гэта 5 тэматычных акцый, прысвечаных здароваму ладу жыцця. Кожную чвэрць на працягу вучэбнага года дзяцей і моладзь заахвочваюць рознымі фарматамі для самавыяўлення. Стартавалі з квіза, на чарзе прэзентацыя флэшмобаў.