У Мінску далі старт гарадскому маладзёжнаму марафону "Здароўе і маладосць"

Пра здароўе ў фармаце інтэлектуальнага квіза. У Мінску далі старт гарадскому маладзёжнаму марафону, прысвечанаму здароваму ладу жыцця.



9 каманд (пераможцы ад кожнага раёна сталіцы) сустрэліся ў фінале на прасторы Палаца дзяцей і моладзі. Для фіналістаў 3 блокі заданняў, у тым ліку па біялогіі, хіміі і спорце. Пытанні як са школьнай праграмы, так і агульныя - тэст на кругагляд.