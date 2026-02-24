3.75 BYN
2.85 BYN
3.35 BYN
У Мінску прэзентавалі кнігу "Разам! Вялікая Перамога!"
У Мінску адбылася прэзентацыя выдання "Разам! Вялікая Перамога!". Кніга падрыхтавана ў Год 85-годдзя з дня пачатку Вялікай Айчыннай вайны.
Шлях да Перамогі быў савецкім па сутнасці, але інтэрнацыянальным па сутнасці. Толькі на тэрыторыі Беларусі за агульную Перамогу ваявалі больш як 75 прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў. З першых дзён вайны плячо ў плячо з беларусамі ўсталі байцы ўсіх братэрскіх рэспублік: азербайджанцы, армяне, башкіры, інгушы, казахі, кіргізы, рускія, таджыкі і іншыя.
Кніга - фактычна энцыклапедыя ваеннага ліхалецця. На старонках - ілюстрацыі, вытрымкі з хронік, дакументы, прадстаўленыя беларускім і расійскім архівамі.
Вялікая ўвага ў кнізе нададзена героям-франтавікам. На старонках - лёс палкоўніка Куцепава, які ўдзельнічаў у абароне Магілёва. Таксама ў выданні сабраны творы паэтаў розных нацыянальнасцяў, якія змагаліся на тэрыторыі Беларусі.