У Мінску вызначылі ўдзельнікаў "Цягніка Памяці - 2026": іх імёны пакуль у сакрэце

У Мінску вызначылі юных пасажыраў "Цягніка Памяці". Праект Саюзнай дзяржавы сёлета прымеркаваны да 85-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Каб трапіць у праект, неабходна перамагчы ў рэспубліканскім конкурсе "Я - патрыёт сваёй краіны". Усяго было пададзена больш як 12 тысяч заявак з усёй Беларусі. Атрымаць запаветны білет у падарожжа змаглі толькі 40 школьнікаў старэйшых класаў. Іх імёны пакуль у сакрэце.